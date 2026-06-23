ＴＥＮＴＩＡＬは後場急上昇。きょう、ポケモンの睡眠ゲームアプリ「ポケモンスリープ」とのコラボレーション製品として、「ＢＡＫＵＮＥ」シリーズからパジャマやアイマスクなどの９アイテムを７月から販売すると発表しており、好感した買いが集まっている。 出所：MINKABU PRESS