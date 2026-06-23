ニフティライフスタイルはしっかり。２２日取引終了後、子会社ＧｉＲＡＦＦＥ＆Ｃｏ．がＡＩ広告・ＡＩ検索時代に向けたデータ基盤最適化コンサルティング「テクニカルＡＩＯ」を提供開始したと発表した。同サービスは企業ごとの課題に応じて、ＡＩ広告・ＡＩ検索・ＳＥＯに共通して活用できるデータ基盤の整備方針を診断・設計・改善を通じて共同で構築していくもの。 出所：MINKABU PRESS