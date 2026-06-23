午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４６９、値下がり銘柄数は１０４７、変わらずは４０銘柄だった。業種別では３３業種中９業種が上昇。値上がり上位に陸運、倉庫・運輸、海運、水産・農林など。値下がりで目立つのは非鉄金属、情報・通信、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS