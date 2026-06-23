開催：2026.6.23 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 1 - 0 [ブレーブス] MLBの試合が23日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとブレーブスが対戦した。 パドレスの先発投手はマイケル・キング、対するブレーブスの先発投手はグラント・ホームズで試合は開始した。 4回裏、3番 マニー・マチャド 4球目を打ってセンターへのホームランでパドレス得点 SD 1-0 ATL