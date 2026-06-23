当たり前の話だが、試合はアルゼンチンだけでやっているわけではない。対戦相手はオーストリア。赤いユニホームのサポーターも、いるにはいる。スタジアム内に入り、スタンドの様子を見てみれば、幸いにして彼らは固まって座っていてくれるから、その存在をすぐに見つけることができる。しかし、数の違いは圧倒的。どう贔屓目に見ても、アルゼンチン９に対し、オーストリアは１だ。スタジアムの外に立ち、各ゲートから入場