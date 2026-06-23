【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ザ・ビートルズの来日60周年を記念して、東京・原宿のUNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUにて6月25日よりオープンする『ザ・ビートルズ来日60周年記念ポップ・アップ・ストア』にて、注目アイテムである「JALはっぴ」復刻モデルが、店頭販売されることが決定した。 ■ザ・ビートルズ来日公演の記憶を象徴する特別な一着 「JALはっぴ」は、1966年6月29日にザ・