ジュニア公式Xにて、KEY TO LITの猪狩蒼弥が出演した6月22日放送の『真剣遊戯！THEバトルSHOW』のオフショットが公開された。 【写真＆動画】櫻井翔を髙地優吾・正門良規・猪狩蒼弥が囲む先輩後輩ショット／『真剣遊戯！THEバトルSHOW』予告 ■バトルらしい猪狩のハチマキ姿や櫻井の“夏服”に注目 『真剣遊戯！THEバトルSHOW』は、主宰に櫻井翔を迎えたゲームバラエティー番組。アイドル俳優軍と芸人バラ