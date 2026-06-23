23日14時現在の日経平均株価は前日比1425.97円（-1.97％）安の7万927.99円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は469、値下がりは1047、変わらずは40と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は515.7円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、東エレク が254.43円、キオクシア が248.73円、イビデン が84.48円、レーザーテク が58.06円と続いている。 プラス寄与度