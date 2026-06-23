自分のための小さなリセット時間「#火曜は辛いものを食べてスッキリする日」。辛いものを食べると、ドキドキ、ハフハフ、ふむふむ、むふー（幸せ）の繰り返し。色んなモヤモヤから解放されて、火を噴いて、体も心もスッキリしちゃお。今回ご紹介するのは、「海底撈 トマト麻辣湯スープ春雨」と「海底撈 牛骨麻辣湯スープ春雨」。ガチ中華なカップマーラータンがセブン-イレブンから発売されたと聞いて、「トマト」と「牛骨」の2種