旅行で訪れた現地の中国人を嘲笑するなどしたマレーシア人観光客の女性が謝罪を表明した。香港メディアの香港01が22日に伝えた。先日、上海を訪れたマレーシア人観光客の女性らが、人混みでわざと鼻を押さえて笑いながらマレー語で「臭い」「みんな風呂に入らない」などと声を上げる動画を撮影し、SNSに投稿した。動画には他にも、女性らがバスに乗り込む際に大声を上げながら他の客を押し、走って座席を確保する様子や、タクシー