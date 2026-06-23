中国南部の海南島にある海口美蘭国際空港では6月20日、海南自由貿易港初のスペインへの航空線、「海口-重慶-マドリード線」が正式に就航しました。海南と南欧との連携をいっそう緊密にし、欧州全域をカバーする空中の航路が最適化され、中国と欧州の文化観光交流や経済貿易協力の拡大を促し、海南自由貿易港の継続的でハイレベルな対外開放につながるとみられています。同航空線は海南航空が運航し、ボーイング787旅客機を採用して