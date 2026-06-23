行列店の１番人気メニュー予算８０００円で５店舗を楽しみます★出演者有岡大貴（Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ）松尾駿（チョコレートプラネット）丸山桂里奈本並健治★紹介したイベント北海道白ひげの滝十勝岳連峰の地下水が湧き出る滝６月はコバルトブルーが最も際立つ季節★紹介したお店・商品＜Cafe AALIYA＞フレンチトーストミックス１１３０円＜GARIGUETTE TOKYO＞ナポレオン１４００円ソーモンフュメ＆アボカ１７０