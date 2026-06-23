エルティーアールは、「ちいかわベーカリー」において、モモンガと古本屋のフェイス型のパンや、パン屋さんのスタッフ衣装のモモンガと古本屋のマスコット、ガラスマグカップやステッカーなどのオリジナルグッズを7月3日から発売する。【写真】つまみ食いしてる!?スタッフさんになっちゃったモモンガ初登場のモモンガパンは、いちご果肉と、北海道産マスカルポーネのフルーツクリームがつまったフェイス型のパン。古本屋パンは