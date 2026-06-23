阪神の下村海翔投手（24）と伊原陵人投手（25）が23日、甲子園での試合前練習で1軍に合流した。下村は前日21日のファーム・リーグのオリックス戦に先発しプロ最長の7回を投げて1安打無失点と快投。1軍昇格が近づいている。伊原は腰の張りから復帰を目指してファームで登板を重ねてきた。19日のファーム・リーグのオリックス戦では5回1失点と好投。こちらも昇格は秒読みだ。