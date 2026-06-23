◇MLB ドジャース2-1ツインズ(日本時間23日、ターゲット・フィールド)ドジャースのロバーツ監督が6月好調の大谷翔平選手について語りました。初回、1番指名打者で出場した大谷選手が2球目をとらえ、打った瞬間確信のライトスタンドへの先頭打者ホームラン。今季17号の先制弾は、試合開始から約10秒で飛び出した一発でした。また同点の6回にはフレディ・フリーマン選手の13号ソロが飛び出し、投手陣も奮闘見せて、2-1で勝利しました