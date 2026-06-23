アルジェリアが後半の2ゴールで逆転勝利ヨルダン代表は現地時間6月22日に北中米共催W杯の第2戦でアルジェリア代表と対戦し、1-2で敗れた。初出場のヨルダンは、アジア勢で最初のグループリーグ敗退が決まった。今大会に向けたアジア最終予選のB組を2位で突破して、本戦ストレートインで初出場を果たしたヨルダンは、初戦でオーストリアに敗れたところからの巻き返しを図った。一方のアルジェリアも、初戦でアルゼンチン代表FW