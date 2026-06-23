トゥヘル監督「想像していた以上にアイデンティティを妨害し、変化させる」北中米共催ワールドカップ（W杯）では、様々な新ルールが適用されている。そのなかの一つに「ハイドレーションブレイク」がある。暑熱対策として、前半と後半の22分頃に3分間の飲水タイムが設けられるものだが、戦術的な指示も可能であるため、試合の流れを大きく変える役割を果たしている。賛否両論がある「ハイドレーションブレイク」だが、イングラン