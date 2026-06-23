石川県の児童福祉施設で、女子児童の服を脱がせて、スマートフォンで撮影したなどとして、25歳の学童職員の男が22日、逮捕されました。不同意わいせつや児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕されたのは、金沢市内に住む、学童の職員の男25歳です。警察によりますと、男は6月20日、石川県内の児童福祉施設で、10歳未満の女子児童の服を脱がせ、その姿をスマートフォンで撮影し、動画を保存した疑いがもたれています。被害を受けた