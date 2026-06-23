シュートボクシング（SB）の『SHOOT BOXING 2026 act.3』が21日、東京・後楽園ホールであり、3つの日本タイトル戦が開催された。バンタム級では挑戦者の片山魁（17）が勝ち、史上最年少の日本王者が誕生。スーパーウェルター級は都木航佑が防衛に成功した。スーパーライト級には現役ライト級王者の笠原弘希が階級を替え挑戦者として登場し、見事な勝利で史上初の4冠を達成した。笠原は弟の友希（スーパーフェザー級）、直希（ス