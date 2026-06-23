タレントの中川翔子が22日、自身のインスタグラムを更新。近況を報告した。昨年9月30日に双子を出産した中川は「双子の成長が日々著しいです！」と兄弟の近況を写真やイラストと共に報告。「ダイエットの友セブンの豆腐枝豆バーとローソンのスイカスティック」と、お気に入りのダイエット飯も紹介し「いまトータル25キロ痩せました」と告白。「あと5キロがんばりたい、、！」と意気込んだ。妊娠中から強いむくみに悩まさ