Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージM卓の第2試合が6月22日に行われ、渡辺太（赤坂ドリブンズ・最高位戦）が放送席も驚く猛スピードで七対子を仕上げ、高打点のアガリを決めた。実況や視聴者が他家のリーチに注目する中、しれっと跳満をテンパイし、電光石火の早業で仕留めた一局に大きな反響が寄せられた。【映像】いつの間にテンパイ…渡辺太の爆速七対子第1試合をトップで終えた渡