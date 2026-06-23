公開中の「劇場版『旅人検視官道場修作』」は、ＢＳ日テレで第７弾まで放送された、人気２時間ドラマシリーズの初めての映画化作品だ。ドラマシリーズ同様、日本各地を巡り、事件に巻き込まれる元警視庁検視官、道場修作を演じるのは内藤剛志＝写真＝で、「今回の映画では、前に前に進む人である道場が、本格的に過去を振り返る。そこがドラマとの大きな違い」と話す。定年退職した道場は、亡き妻が残した雑記帳を手に全国を