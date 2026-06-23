自民党の有村総務会長は23日、政治資金パーティーに関わる政治資金収支報告書への不記載問題、いわゆる”裏金”事件で、旧安倍派に所属していた大野泰正元参議院議員に有罪判決が言い渡されたことを受けて、今後も、国民の信頼を取り戻せるように努めていきたい」などと述べた。東京地方裁判所は23日、元参議院議員の大野泰正被告に罰金60万円を言い渡した。一方、起訴された虚偽記載5年分のうち4年分については無罪を言い渡した。