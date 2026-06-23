元体操女子日本代表の田中理恵さんが23日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。サッカーW杯北中米大会の日本代表MF鎌田大地について絶賛した。鎌田は、1次リーグF組初戦のオランダ戦で1−2から追いつく貴重なヘディングを決めた。4−0で大勝した2戦目のチュニジア戦では、先制ゴールを奪っている。番組では、高校（京都・東山）時代やサガン鳥栖（佐賀）に在籍していた時のエピソードが披露された。主将を務めてい