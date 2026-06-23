事務所スタッフらに対する暴行の罪に問われているタレントの「デヴィ夫人」（86）の初公判が開かれ、弁護側は起訴内容をおおむね認めました。「デヴィ夫人」ことラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ被告は、2025年2月、東京・渋谷区の飲食店で事務所の女性スタッフにシャンパングラスなどを投げつけた罪と、10月に渋谷区の動物病院で当時マネージャーだった女性に殴るなどの暴行を加えた罪で、東京地検に在宅起訴されています。23日、