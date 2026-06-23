旅のかたちは変わりつつあります。遠くへ出かけることだけが非日常ではなくなり、限られた時間のなかで心地よく過ごすことそのものが、新しいラグジュアリーとして求められるようになりました。photo by ©FASHION HEADLINEそんな時代にヒルトン東京ベイが提案するのは、「プールで過ごす夏」です。2026年6月1日、同ホテルは屋外プールエリアを刷新し、「ガーデンプールレストラン」をグランドオープンしました。そこにあるの