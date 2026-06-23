タレントの渡辺満里奈が22日に自身のアメブロを更新。タレントの辺見えみり、バドミントン元五輪代表でキャスターの陣内貴美子と女子会を開催したことを報告した。この日、渡辺は「TFMの『TOKYO SPEAKEASY』でふたりで喋り倒した後、ご飯食べに行こうよ！と計画してやっと会えた辺見えみりちゃん」と、ラジオ番組での共演がきっかけで食事の約束をしていたことを告白。続けて「お互いの友人である陣内貴美子パイセンを交えて、まあ