俳優の川崎麻世が22日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんの優しさに感激したエピソードを明かした。この日、川崎は「一昨日 舞台の稽古中に妻がお母様と2人で寿司屋に行ってる」という連絡を受け「『いいな〜俺も行きたいな』とLINE」を返したこと報告。稽古後「帰って来て連絡すると座れて」と店に連絡し予約が取れたことを明かした。続けて、一度帰宅していた花音さんが「帰宅して1時間以内にこの夜2度目の来店」と、自身のた