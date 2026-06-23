タレントの北斗晶が22日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介らとわんこそばを堪能したことや、家族揃っての夕食の様子を報告した。この日、北斗は「スタッフの皆んなも勢揃いで盛岡に行って来ました」（原文ママ）と報告し「盛岡に行った時の楽しみと言えば…『わんこそば』」とコメント。わんこそばに挑戦する様子を公開し、佐々木について「100杯超えてもペースが落ちない で…笑ってる」と明かした。続けて「今年