タレントの川崎希が22日に自身のアメブロを更新。サッカー日本代表のユニフォームを着用した次女の姿を公開した。この日、川崎は「昨日の代表戦のときユニフォーム着せるの忘れてしまい、ちょっと遅れちゃったけど本日日本代表ユニフォーム着てますっ」と切り出し、ユニフォームに身を包んだ次女の写真を公開。「ボールもミニサイズの今回のW杯で使われてるトリオンダーなの」と明かし「最近このトリオンダーで遊ぶのにハマってる