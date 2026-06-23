作家の志茂田景樹さん（86才）が23日、自身の公式X（旧Twitter）を投稿しました。【写真を見る】【 志茂田景樹 】要介護５周囲のサポート受けながらの生活で起きたハプニング明かす「捨てられてしまっていた」「今の僕は籠の鳥（笑）」日々の嬉しかった出来事や感じたことを率直にXで綴っている志茂田さん。この日の投稿は「アーア」という嘆きから始まりました。 志茂田さんは、「ケースを替えられてしまった」と綴り、ベ