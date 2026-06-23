カフェに映画上映。多岐にわたる活動で地域の高齢者の居場所に東京都中野区の桃園地域を拠点に活動する「みま〜も桃園」を取材しました。「みま〜も桃園」はJR中野駅の南側に広がる地域の高齢者、障害者などを支援する「支えあいプロジェクトチーム」（2011年発足）を母体にして、2022年に新たにスタートした支援や居場所づくり、人や団体の連携促進などを目的にする住民ネットワークです。【写真を見る】中野区の住民が高齢者を支