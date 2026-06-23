◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（２３日・甲子園）阪神・梅野隆太郎捕手が２３日、１軍に合流した。９日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で才木とバッテリーを組み先発マスクをかぶったが、５回までに６被本塁打で１０失点。翌１０日に出場選手登録を抹消された。その後、１９日にはファーム・リーグ西地区のオリックス戦（杉本商事ＢＳ）に出場し、４打数２安打２打点と大暴れだった。２２日には伏見と嶋村が出場