天草・芦北地方では、24日朝から夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒し、24日朝から昼前にかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、熊本県では落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。 ＜画像で確認＞熊本のあす24日の雨風シミュレーション ［気象概況］東シナ海の梅雨前線や、あす朝までに対馬海峡付近に発生する低気圧に向かって、暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定