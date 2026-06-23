フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時４７分）が２３日に放送され、日本女子プロゴルフツアーの２００８年賞金女王で２０１１年に引退した古閑美保さんが生出演。驚きの財布事情を明かした。２００１年にプロテストに合格し、２６歳には年間獲得賞金が１億円を突破。２９歳で現役を引退した後は解説者として活躍中の古閑さん。２０２４年には第１子を出産した。番組内のカバンの中身をチェックする企画で財布やカ