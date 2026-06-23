映画「カメラを止めるな！」などに出演した俳優のしゅはまはるみ（５１）が２３日、ＳＮＳで結婚を発表した。しゅはまは昨年１０月にＡＢＥＭＡ「ダマってられない女たち」で過去の結婚生活を告白しており、それを乗り越えて幸せをつかんだ形となった。しゅはまは「ダマってられない女たち」で婚活アドバイザーの植草美幸氏のもとを訪問し結婚相手を相談。そのときに過去の結婚生活についても触れていた。２９歳で結婚したし