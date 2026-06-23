共働きで忙しい娘夫婦を支援するため、孫の平日の夕食を準備している祖父母もいるでしょう。毎月3万円の謝礼を受け取っていても、食べ盛りの小学生2人の食事を準備するには足りず、家計から持ち出しになるケースもあるのではないでしょうか。 「親なのだから、これくらいは負担して当然なのだろうか」と悩む気持ちは理解できますが、負担を抱え込みすぎると、いずれ不満が募り、関係性が悪化する恐れがあります。