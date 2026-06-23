家賃が割安な公営団地は、家計の大きな助けとなります。しかし、子どもが独立した後も夫婦2人で家賃4万円の3LDKに住み続けている友人を見ると、「ルール違反ではないのだろうか」と疑問に思う人もいるでしょう。 公営住宅には、入居後も守るべきルールがあります。本記事では、世帯人数が減少した場合の居住継続の可否や、見落としがちな注意点を解説します。 子どもの独立後も条件次第で夫婦2人で住み