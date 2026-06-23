通帳の記帳欄がいっぱいになると、新しい通帳へ繰り越されます。しかし、使わなくなった古い通帳を「いつか必要になるかもしれない」と何冊も保管している家庭は少なくありません。 確かに通帳には過去の取引履歴が記録されているため、後から確認したい場面もあります。一方で、長年保管し続けることで個人情報の管理リスクが高まることも事実です。 では、繰越済みの通帳は本当にすべて残しておくべきなのでしょう