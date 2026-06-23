カズオ・イシグロの同名小説に基づく映画『クララとお日さま』より、米予告編が初公開された。『マイティ・ソー』シリーズのタイカ・ワイティティが監督、「ウェンズデー」ジェナ・オルテガがAIロボット役を務め、原作の独特な世界観が鮮やかに映像化されている。 本作は、AIを搭載したロボット「AF（人工親友）」のクララが、聡明な少女ジョジーとその母親に迎え入れられ、人間の愛やつながりを学んで