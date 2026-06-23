ローソンは6月23日より、近畿地区のローソン店舗にて展開する「ええモン関西」シリーズとして、滋賀県産苺「みおしずく」や滋賀県産近江牛などを使用した商品計5品を順次販売している。○6月23日発売ローソン「苺のエクレア(滋賀県産苺「みおしずく」のジュレ使用)」(235円)7月1日の「びわ湖の日」を記念し、これまでも、大中すいかや近江鶏などの滋賀県産食材を使用した商品延べ22品を発売してきたローソン。今回は、滋賀県産苺「