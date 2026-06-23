【モデルプレス＝2026/06/23】歌手の氷川きよしが6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】48歳人気歌手「簡単に真似できそう」アメリカで話題の美容意識した手料理氷川は「夕飯」と添えるとともに「アメリカでバズってるらしい人参 真似をした」と記し、手料理の写真を投稿。薄くスライスしたリボン状の人参に、ツナや粒マスタードなどをのせた健康的な1品を披露し、「美容にいいらしい。うまい」