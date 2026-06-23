【モデルプレス＝2026/06/23】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】4児の父・39歳五輪選手「4分の1卵焼きすごい」ボリュームたっぷりの野菜少なめ弁当◆織田信成、野菜の量少なめの弁当披露織田は「日々野菜量が減ってく（ぐちゃり笑顔）」とつづり、弁当の写真を投稿。昆布の佃煮をトッピングしたご飯、たっぷりの肉とじゃがいもを使った