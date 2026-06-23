SUPER JUNIORのKYUHYUN（キュヒョン）が、デビュー20周年を記念したファンミーティングを開催した。日本では初となるファンミーティング「KYUHYUN 20th Anniversary Fanmeeting IN TOKYO」が6月19日、東京国際フォーラム ホールAで開催された。【写真】キュヒョン、「5年以内に結婚したい」と衝撃発言 ファンミーティングのコンセプトは「Hotel 203」。ホテルのラウンジを思わせるステージに、支配人に扮したKYUHYUNが登場した。