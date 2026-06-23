【モデルプレス＝2026/06/23】モデルの高垣麗子が6月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への手作り弁当を公開した。【写真】46歳ママモデル「組み合わせにもセンス感じる」パスタ・かぼちゃのチーズ焼きなど洋食弁当◆高垣麗子、娘への手作り弁当披露高垣は「今日のお弁当」と添え、小学生の娘のために作った弁当の写真を投稿。たらこパスタ、ミニおむすび、ブロッコリー、ミニトマトとミートボール、「メイプルかぼちゃ