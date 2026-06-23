【モデルプレス＝2026/06/23】お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女のにこりちゃんが公園で水遊びしている様子を披露し、話題となっている。【写真】58歳吉本芸人「平和な日常の一コマ」水遊び楽しむ1歳長女◆山本圭壱、長女・にこりちゃんの水遊びを公開山本は水遊びをしているにこりちゃんの写真を投稿。ピンク色のトップスにラベンダー色のボトムス姿のにこりちゃんが、公園