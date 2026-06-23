【モデルプレス＝2026/06/23】モデルの近藤千尋が6月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への手作り弁当を公開した。【写真】36歳3児の母モデル「さすがの対応力」起きれなかった日の弁当◆近藤千尋、起きれなかった日の弁当披露近藤は「私起きれずサンドイッチの日。笑」と記し、弁当の写真を投稿。パンにハムやレタス、卵などの具材を挟んだ3種類の彩り豊かなサンドイッチを披露し、「こんな日もあるね 行ってらっしゃ