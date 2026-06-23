全国各地の企業社員食堂の運営や保育園での食事提供を担うウオクニの野々村禎之会長が、今春の叙勲で業界発展に寄与した人物に授与される旭日中綬章を受章した。野々村氏は、「私自身は業界で特段何かをしたつもりはないが、社員食堂や学校･保育園、病院･福祉施設などの給食調理の仕事が認められた何よりの証であり、嬉しい」と謙虚な言葉を綴った。5月上旬に皇居を訪れた野々村氏は天皇陛下に謁見。受章者を代表してお礼言上を務