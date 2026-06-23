【モデルプレス＝2026/06/23】タレントのpecoが6月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。【写真】30歳ママタレ「詰め方よおわからん」肉巻きおにぎり3つの息子弁当◆peco、残り物活用した手作り弁当披露pecoは「Today’s lunch for my son」と添えるとともに「なんか詰め方よおわからん！」と記し、弁当の写真を投稿。パステルグリーンの弁当箱には、こんがりと焼き色がついた存在感のある「大