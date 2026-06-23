【アプリリリース記念 抽選販売会 追加販売】 応募期間：6月23日12時～6月24日23時59分 当選発表：6月26日12時 BANDAI SPIRITSはガンプラ公式コミュニティ「ビルダーズノート」にて、「アプリリリース記念 ガンプラ再販抽選会」の追加抽選販売を実施している。抽選期間は6月24日23時59分まで。当選発表は6月26日12時から行なわれる。 本抽選販売